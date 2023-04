Argentina aumenta preços de biocombustíveis para o mercado interno

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 24/04/2023 - 16:02 Compartilhe

BUENOS AIRES (Reuters) – O governo argentino elevou o preço do etanol e do biodiesel usados em misturas obrigatórias no mercado local, segundo duas resoluções publicadas no Diário Oficial nesta segunda-feira.







O Ministério da Economia informou que o preço do etanol foi estabelecido em 148,479 pesos por litro (cerca de 0,68 dólar/litro), acima dos 141,409 pesos por litro anteriores.

O preço do biodiesel subiu para 294,430 pesos (cerca de 1,347 dólar/litro), ante 283,106 pesos anteriormente.

Os novos preços entram em vigor a partir da publicação do Diário Oficial.

O prazo de pagamento do etanol e biodiesel não poderá ultrapassar, em hipótese alguma, 30 dias corridos a partir da data da respectiva fatura, dizem as resoluções.

(Reportagem de Hernán Nessi)







Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias