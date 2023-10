Argentina atualiza tarifas para compra de moeda estrangeira

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/10/2023 - 12:48 Compartilhe

A Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip), autarquia argentina encarregada da arrecadação de impostos, anunciou nesta terça-feira, 10, mudanças na cobrança aplicada sobre operações em moeda estrangeira. O comunicado sobre o tema diz que a intenção é “sustentar o impulso redistributivo da política fiscal”.

A nota detalha impostos cobrados sobre algumas operações, como a compra de moedas estrangeiras para poupança ou pagamentos a não residentes. O valor a pagar pode ser de 25% ou 45%, a depender do tipo de operação.

As mudanças ocorrem dias antes do primeiro turno eleitoral, marcado para domingo, e em contexto de forte volatilidade e tensão nos mercados locais. No paralelo, o dólar blue superou a histórica marca de 1 mil pesos hoje, informou o jornal Ámbito Financiero.

Segundo o Clarín, o governo elevou impostos e unificou o preço pelo chamado dólar solidário, o turista e o “dólar tarjeta”, este usado para compras em cartão de crédito.

A mudança também afeta a cobrança de serviços como Netflix ou Spotify, detalha o Infobae.

