Argentina arranca empate no fim contra Marrocos (2-2) em estreia tumultuada em Paris-2024

AFPi AFP - https://istoe.com.br/autor/afp/ 24/07/2024 - 13:44 Para compartilhar:

A Argentina de Javier Mascherano arrancou um empate dramático contra o Marrocos (2-2) de Achraf Hakimi, nesta quarta-feira (24), no estádio Geoffroy-Guichard, em Saint-Étienne, na estreia das duas seleções nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, que acabou sendo manchada pelos incidentes envolvendo torcedores no final da partida.

Capitaneados pelo lateral do PSG, os ‘Leões do Atlas’ lançaram dúvidas em torno da ‘Albiceleste’ Sub-23, cujo futebol não se mostrou confiável apesar de contar com os reforços dos campeões mundiais Julián Álvarez, Nicolás Otamendi e Gerónimo Rulli.

Os norte-africanos tiveram no camisa 9 Soufiane Rahimi, de 28 anos, seu jogador de maior destaque: ele marcou o primeiro gol nos acréscimos do primeiro tempo (45’+2) após um belo passe de calcanhar de Ilias Akhomach e o segundo no início da segunda etapa (49′), num pênalti marcado após uma falta cometida pelo lateral Julio Soler.

Com a ambição de ampliar seu domínio global, depois de conquistar com Lionel Messi a Copa do Mundo de 2022, o bicampeonato da Copa América (2021 e 2024) e a ‘Finalíssima’ (2022), a Argentina reagiu com um chute à queima-roupa do atacante Giuliano Simeone (68′) e uma cabeçada do meio-campista Cristian Medina (90’+16) após duas bolas no travessão durante um tempo adicional sem fim.

O empate esquentou o clima no Geoffroy-Guichard, com maioria de torcedores marroquinos, que durante todo o jogo demonstraram hostilidade contra os argentinos.

Na comemoração do segundo gol, os argentinos receberam uma chuva de copos das arquibancadas e alguns torcedores invadiram o campo, obrigando a intervenção dos seguranças, o que colocou em dúvida o encerramento oficial da partida.

Antes do início do jogo, a maioria do público havia vaiado o hino argentino, no momento em que há uma tensão entre França e Argentina devido à recente comemoração dos jogadores da tricampeã mundial no título da Copa América com uma música considerada ‘racista’ direcionada aos jogadores dos ‘Bleus’.

Em sua estreia no Grupo B, a ‘Albiceleste’ mostrou carências que deixaram um gosto amargo no Torneio Pré-Olímpico Sul-Americano disputado este ano na Venezuela, no qual obtiveram a segunda posição, atrás do campeão Paraguai.

Mas mostraram coragem para manter viva as chances de abrilhantar ainda mais a carreira do agora técnico Mascherano, único jogador argentino a levar para casa duas medalhas de ouro nos torneios olímpicos, após as conquistas em Atenas-2004 e Pequim-2008. No sábado, a Argentina vai enfrentar o Iraque, em Lyon.

Os marroquinos, por sua vez, seguiram os passos da seleção principal que surpreendeu o mundo com o histórico quarto lugar obtido na Copa do Mundo do Catar.

Comandados por Tarik Sektioui, os norte-africanos enfrentarão a Ucrânia no sábado, em Saint-Étienne. Ucranianos e iraquianos fecham a primeira rodada do grupo em Lyon.

A primeira rodada do futebol masculino, que ocorre em sete cidades francesas, será concluída ao longo de quinta-feira.

O futebol deu início às competições em Paris, enquanto o mundo aguarda a cerimônia de abertura que será realizada na sexta-feira no rio Sena.

raa/mcd/aam/dd