Argentina arranca empate dramático contra África do Sul (2-2) e segue viva na Copa feminina

A Argentina arrancou um empate em 2 a 2 com a África do Sul nesta sexta-feira (28), depois de estar perdendo por 2 a 0, resultado que manteve vivas suas chances de avançar na Copa do Mundo Feminina.

As ‘Albicelestes’ remaram contra a corrente no segundo tempo para evitar o que teria sido sua segunda derrota no Mundial na Austrália e na Nova Zelândia, depois de perder por 1 a 0 para a Itália na segunda-feira.

As mudanças feitas pelo treinador Germán Portanova deram uma cara nova à Argentina quando tudo indicava que sairia de campo com o segundo revés consecutivo.

Com esse resultado, o Grupo G da Copa do Mundo só poderá definir as classificadas para as oitavas na última rodada, no dia 2 de agosto, com os jogos Argentina-Suécia e África do Sul-Itália.

Por enquanto, Argentina e África do Sul têm apenas um ponto em dois jogos, atrás de Suécia e Itália, com três pontos cada e ainda à espera do duelo da segunda rodada entre as duas seleções, no sábado.

A África do Sul saiu na frente aos 30 minutos, quando Linda Motlhalo recebeu sozinha um passe cruzado da atacante Thembi Kgatlana.

Kgatlana marcou o segundo já na segunda etapa (66′) ao receber de frente para o gol adversário.

A Argentina descontou com um chute certeiro de fora da área de Sophia Braun, que havia deixado o banco de reservas e entrado em campo pouco antes (74′).

Romina Núñez empatou cinco minutos depois (79′) após uma assistência da direita de Yamila Rodríguez. As duas também haviam entrado como substitutas no segundo tempo.

Embora o estádio da cidade neozelandesa de Dunedin tivesse muitos lugares vazios, os coros da torcida argentina e as vuvuzelas da torcida sul-africana foram ouvidos em alto e bom som.

A Argentina confirmou sua condição de time aguerrido que luta incessantemente por cada bola, o que lhe permitiu transformar uma derrota em empate.

A partida apresentou dois estilos diferentes: a Argentina com um jogo de controle de bola, buscando gerar perigo com a habilidade da meio-campista Estafanía Banini e da atacante Mariana Larroquette.

E do outro lado as “Banyana Banyana” tinham como principal arma a velocidade de sua atacante Thembi Kgatlana.

Ela foi um pesadelo para a defesa argentina, com ataques constantes que obrigaram as marcadoras da Albiceleste a dar tudo de si para detê-la.

Aos 20 minutos, a África do Sul sofreu um desfalque sensível com a lesão da capitã Rafiloe Jane após um choque com Florencia Bonsegundo que a obrigou a deixar o campo.

No segundo tempo, as albicelestes tentaram equilibrar as ações com melhores chegadas na área sul-africana, mas com dificuldades para levar perigo para a goleira Kaylin Swart.

A seleção argentina foi recompensada por sua persistência com os dois gols e o empate que a deixa ainda viva na Copa do Mundo.





