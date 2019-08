Argentina aprova três novas variedades de milho transgênico

São Paulo, 19 – A Argentina aprovou três novas variedades de milho transgênico no dia 16 de agosto, informou, em nota, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Pesca do país. As novas variedades foram oficializadas por meio das Resoluções 59/19, 60/19 e 61/19 do Ministério de Alimentos e Bioeconomia.

São variedades geneticamente modificadas que garantem proteção contra insetos como lepidópteros e besouros, além de tolerância a vários produtos fitossanitários, “o que facilita a rotação no uso de ingredientes ativos (de defensivos)”, diz o ministério, em nota.