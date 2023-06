Argentina: aposta por mudança eleitoral traz euforia a mercado e bolsa renova máxima desde 2019

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/06/2023 - 19:45 Compartilhe

Os mercados argentinos tiveram dia marcado por euforia nesta quarta-feira, 21, em meio a renovadas apostas de que as eleições deste ano resultarão em mudanças na política econômica. O índice Merval, referência na Bolsa de Buenos Aires, saltou 5,01% e terminou no maior nível desde 2019, em termos de dólar, segundo o jornal Ambito Financeiro.

Em Wall Street, as American Depositary Receipts (ADRs) de empresas argentinas registraram fortes ganhos, com Telecom Argentina em alta sólida de 9,62% e YPF Sociedad Anonima, de 6,26%. No mercado paralelo, no entanto, o chamado dólar blue ficou estável em 492 pesos argentinos, em meio a especulações sobre o programa de renegociação de dívida com o Fundo Monetário Internacional.

“As valorizações enfraquecidas no patamar histórico de meses atrás, somadas aos drivers gerados pelas expectativas dos resultados eleitorais são o principal motor das melhoras nas cotações da bolsa”, explica a diretora da Bell Investments, Emilse Cordoba.

A escalada recente da inflação agravou a deterioração da popularidade do presidente Alberto Fernández, que desistiu de concorrer à reeleição. O quadro reforçou expectativa por uma mudança no rumo da política econômica após o pleito presidencial marcado para outubro. Antes, em agosto, as primárias devem fornecer um indicativo do resultado.

