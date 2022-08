Argentina anuncia incentivos para setor de petróleo e gás

reuters 13/08/2022 - 14:05 Compartilhe

BUENOS AIRES (Reuters) – A Argentina anunciou na noite de sexta-feira um pacote de benefícios fiscais e alfandegários para o setor de petróleo e gás, destinado a atrair dólares para o país sul-americano, que está lutando contra uma inflação paralisante e um baixo nível de reservas em moeda estrangeira.

As medidas foram informadas na quinta-feira –após outros incentivos para os setores de agronegócio e turismo, também com o objetivo de atrair dólares– e foram formalizadas na sexta pelo novo ministro da Economia do país, Sergio Massa.

As medidas beneficiarão apenas as empresas que investirem no mínimo 50 milhões de dólares.

O presidente argentino Alberto Fernández há muito procura atrair novos investimentos para a enorme formação geológica de xisto argentina “Vaca Muerta”, uma das mais importantes do mundo para obtenção de hidrocarbonetos não convencionais.

O desenvolvimento da região de Vaca Muerta poderia tornar a Argentina um exportador líquido de petróleo e gás, trazendo dólares extremamente necessários para a economia.

Sob Fernández, o país impôs rígidos controles cambiais que não conseguiram reduzir a inflação, que deve atingir 90% este ano.

(Por Marcelo Rochabrun)