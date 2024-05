Argentina anuncia ajuda ao Brasil após inundações no RS

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 07/05/2024 - 9:13 Para compartilhar:

BUENOS AIRES, 7 MAI (ANSA) – A Argentina ofereceu “plena colaboração” ao Brasil e anunciou que enviará ajuda ao Rio Grande do Sul, após o estado ser atingido por fortes chuvas nas últimas semanas.

Até o momento, as inundações registradas na região no sul do país provocaram pelo menos 85 mortos, 134 desaparecidos, 339 feridos e milhares de desabrigados.

“Em decorrência das graves enchentes ocorridas no estado do Rio Grande do Sul, o governo da República Argentina, por meio do Ministério da Defesa, do Ministério da Segurança e da Comissão Capacetes Brancos deste Itamaraty, ofereceu ao governo de à República Federativa do Brasil a sua plena colaboração”, diz o governo argentino em nota.

A administração do presidente ultraliberal, Javier Milei, ofereceu ao Brasil 20 policiais federais, especialistas em logística da Comissão dos “Capacetes Brancos”, órgão encarregado de planejar e executar ajuda humanitária, unidades caninas, um avião e três helicópteros.

Além disso, disponibilizou equipamentos médicos móveis com profissionais de saúde, mergulhadores táticos da Marinha Argentina, unidades de engenharia com barcos e duas estações e caixas de pastilhas de purificação de água.

“A Argentina reitera sua solidariedade ao governo e ao povo da República Federativa do Brasil diante das trágicas consequências causadas pelas enchentes que atingem o Estado do Rio Grande do Sul”, acrescentou.

No último domingo (5), o Uruguai também já havia anunciado ajuda ao Rio Grande do Sul e confirmou o envio de aeronaves, lanchas e drones para auxiliar no resgate dos gaúchos.

De acordo com a Defesa Civil do Rio Grande do Sul, a maior tragédia climática que atingiu o estado deixou mais de 201 mil pessoas fora de casa, sendo 47,6 mil em abrigos e 153,8 mil desalojadas. Ao menos 385 dos 497 municípios da região registraram algum problema relacionado ao mau tempo. (ANSA).