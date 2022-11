Argentina analisa retorno de câmbio especial para produtores de soja, diz fonte

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 18/11/2022 - 12:57 Compartilhe

BUENOS AIRES (Reuters) – A Argentina está considerando restabelecer uma taxa de câmbio especial para produtores de soja em uma tentativa de aumentar as exportações, disse uma fonte do governo com conhecimento do plano à Reuters nesta sexta-feira.

“Está em análise”, disse a fonte ao ser questionada sobre a possibilidade de o país oferecer um câmbio diferenciado para o setor.

Mas a fonte não quis dar uma estimativa de qual seria a taxa de câmbio especial.

(Reportagem de Eliana Raszewsk)

(Reportagem de Eliana Raszewsk)

