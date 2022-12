Argentina acerta últimos detalhes de biossegurança com México exportação de carne

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 05/12/2022 - 12:14 Compartilhe

São Paulo, 5 – Os serviços de saúde da Argentina e do México acertaram os últimos detalhes do certificado sanitário que acompanhará as exportações de carne bovina ao país norte-americano, informou o Serviço Nacional de Sanidade e Qualidade Agroalimentar da Argentina (Senasa) em comunicado.

No dia 11 de novembro, o México abriu o mercado à carne bovina argentina, autorizando a importação de 22 plantas.

As negociações entre os dois países levaram mais de oito anos.

“A etapa final para o início dos embarques era o acordo entre os dois serviços de saúde sobre os requisitos de sanidade animal do certificado sanitário que garantirá as exportações”, explicou o Senasa na nota.

