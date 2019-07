Argélia vence Senegal e é campeã africana pela segunda vez

A Argélia conquistou a segunda Copa Africana de Nações (CAN) de sua história, 29 anos depois de seu primeiro título continental, ao vencer por 1 a 0 o Senegal, nesta sexta-feira no Cairo, na final da edição do torneio disputado este mês no Egito.

Baghdad Bounedjah, aos 2 minutos, foi o autor do gol da partida com um chute que desviou na defesa e enganou o goleiro de Senegal.

O gol valeu um segundo título africano para a Argélia, que havia erguido o troféu da CAN pela primeira vez em 1990, quando sediou o torneio.

Desde então, as “Raposas do Deserto” haviam tido como melhor resultado um vice-campeonato em 1980, quando perderam na final para a Nigéria.

Nos últimos anos, a Argélia acumulou decepções, principalmente a eliminação na fase de grupos da edição anterior da CAN, há dois anos no Gabão, e o fracasso na tentativa de se classificar para a Copa da Rússia-2018.

Desta vez os argelinos conseguiram realizar uma grande campanha na CAN, tendo o duelo de quartas de final contra a Costa do Marfim como momento mais crítico, precisando de uma vitória nas cobranças de pênaltis para avançar às semifinais.

Curiosamente, não foi a primeira vez que Argélia e Senegal se enfrentaram nesta edição da CAN. As duas seleções dividiram a mesma chave na fase de grupos e o primeiro duelo também terminou com vitória argelina por 1 a 0.

A Argélia sucedeu assim como campeã da CAN a seleção de Camarões, eliminada nas oitavas de final pela Nigéria nesta edição.

Já Senegal, liderada pelo astro do Liverpool Sadio Mané, buscava conquistar pela primeira vez em sua história a CAN, mas não foi desta vez.

Em 2002, os senegaleses também foram derrotados na final do torneio, perdendo nos pênaltis para Camarões.

ah-yk-mw/am