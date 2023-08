Argélia proíbe exibição do filme ‘Barbie’

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 15/08/2023 - 16:50 Compartilhe

ROMA, 15 AGO (ANSA) – Após Líbano e Kuwait, a Argélia também decidiu proibir a exibição do filme “Barbie” três semanas depois de ser lançado no país de maioria muçulmana localizado no norte da África.

O Ministério da Cultura da nação pediu aos cinemas que retirem de forma imediata o longa.

A imprensa local informa que o filme foi censurado por “dano moral”, mesmo que as exibições nos cinemas dopaís tenham esgotado em todos os dias desde seu lançamento.

Na semana passada, o Kuwait baniu a produção para proteger a “ética pública”, enquanto o Líbano decidiu banir “Barbie” por “promover a homossexualidade”.

O filme, estrelado pelos atores Margot Robbie e Ryan Gosling, é uma história de amadurecimento baseada na famosa boneca, na qual Barbie viaja para o mundo real e explora sua identidade.

Dirigido e escrito por Greta Gerwig, o filme ultrapassou no início do mês a marca de US$ 1 bilhão em arrecadação nas bilheterias em todo o mundo. (ANSA).

