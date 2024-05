Arezzo tem lucro líquido recorrente de R$ 79 mi no 1º trimestre, alta de 7,7%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/05/2024 - 20:10 Para compartilhar:

A Arezzo &Co apresentou lucro líquido recorrente de R$ 78,8 milhões no primeiro trimestre de 2024, alta de 7,7% na comparação com igual período de 2023.

Apesar do crescimento no lucro, a empresa afirma que o resultado foi impactado pela despesa financeira líquida, que aumentou 20,3% no período, principalmente por conta do aumento de juros sobre financiamentos decorrente de uma maior alavancagem no intervalo.

“Por outro lado, houve impacto positivo da alíquota efetiva de importo de renda oriunda de maior eficiÊncia tributária”, ponderou a empresa.

Já o Ebitda (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) recorrente chegou a R$ 173 milhões, crescimento anual de 5,5%.

A receita bruta total fechou em R$ 1,358 bilhão no mesmo intervalo, alta de 5,6% ante o primeiro trimestre do ano passado. Já a receita operacional líquida foi de R$ 1,072 bilhão, alta anual de 4,6%.

A empresa encerrou o primeiro trimestre com dívida bruta de R$ 1,1 bilhão. Com isso, a posição de caixa ao final dos três primeiros meses do ano foi de R$ 593 milhões.

Já o capex totalizou R$ 41,5 milhões, redução de 18,6% ante o mesmo período de 2023.