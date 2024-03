Arezzo tem lucro líquido recorrente de R$ 125,7 mi no 4º trimestre, alta de 22,5%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/03/2024 - 20:10 Para compartilhar:

A Arezzo & Co apresentou um lucro líquido recorrente de R$ 125,7 milhões no quarto trimestre de 2023, uma alta de 22,5% na comparação com o mesmo período de 2022.

Já o Ebitda (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) recorrente chegou a R$ 221 milhões, um crescimento anual de 16%.

A receita líquida fechou em R$ 1,424 bilhão no período, alta de 8,6% ante o quarto trimestre de 2022. Já a receita bruta da empresa foi de R$ 1,801 bilhão, crescimento anual de 11,3%.

No resultado acumulado do ano passado, a Arezzo &Co teve faturamento de R$ 6,1 bilhões, crescimento anual de 16,4% e recorde histórico da companhia. A receita líquida foi de R$ 4,846 bilhões, alta de 14,5% ante 2022.

De acordo com o CEO e CCO da companhia, Alexandre Birman, o ano passado viu crescimento de vendas em todas as marcas da empresa. “Os destaques em relação a 2022 foram as marcas da Vans (+27%), AR&CO (+26%), Arezzo (+14%) e Anacapri (+21%), aponta a empresa no release de resultados. O mercado internacional se mostrou mais desafiador para a companhia, que encerrou a operação de duas lojas Shulz nos Estados Unidos em dezembro.

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias