Arezzo registra lucro líquido recorrente de R$ 135 mi no 2º trimestre, alta anual de 19%

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/08/2024 - 21:13 Para compartilhar:

A Arezzo&Co reportou lucro líquido recorrente de R$ 135 milhões no segundo trimestre deste ano, alta de 19% em relação ao mesmo trimestre de 2023.

Sem o destaque de recorrência, a companhia apresentou lucro líquido de R$ 93 milhões no período de abril a junho, redução de 17,8% ante um ano antes.

Segundo a empresa, o lucro foi impactado negativamente pela maior alíquota efetiva de IRPJ e CSLL na comparação anual. “Isso foi resultado de que no segundo trimestre do ano passado houve distribuição de JCP, que gerou um benefício fiscal que reduz a alíquota efetiva no período”, diz.

O Ebitda recorrente, por sua vez, ficou em R$ 203 milhões no trimestre, alta de 2,6% na comparação anual. Com a margem Ebitda de 16,5%.

A receita líquida somou R$ 1,357 bilhão no segundo trimestre de 2024, crescimento de 9% frente o apurado no mesmo intervalo do ano passado.

Já a posição de caixa no final de junho foi de R$ 563 milhões, com dívida bruta de R$ 1,2 bilhão. Desta forma, a Arezzo encerrou o trimestre com uma dívida líquida de R$ 649 milhões.

No segundo trimestre, o capex totalizou R$ 66,8 milhões, queda de 10,4% ante o mesmo período de 2023, devido principalmente à variação negativa de 38% na linha de Lojas – Expansão

A Arezzo&Co ainda comemora, em release de resultados, que concluiu a fusão com o Grupo Soma e, por meio da junção, criaram a “maior gestora de marcas de moda da América Latina”, a Azzas 2154.