Aretuza Lovi resgata hit do Calypso em nova versão

Nesta quinta-feira, 18, Aretuza Lovi disponibiliza um lançamento duplo que promete agitar as plataformas digitais. Os singles “Acelerou”, uma regravação da banda Calypso, e “Reboladão” feat Àttooxxá, marcam o início da segunda parte do álbum “Borogodó”, que será disponibilizado em maio.

Com a nova versão do grande hit da música paraense, a artista resgata suas vivências e traz uma homenagem à cantora Joelma e à cultura do estado na totalidade. “Nesse momento, eu quis fazer essa homenagem não só a Joelma, mas ao Norte. Eu morei em Belém e tive essa relação com a musicalidade da cidade, que é linda, e com o Pará, um estado maravilhoso que me encanta. Tive a honra de morar lá e aprender muitas coisas”, expressou.

Segundo Aretuza, toda essa conexão que possui com a região norte do país, e principalmente com a dona do hit “Acelerou”, foi essencial em sua trajetória artística. Assim, revela que trazer essa faixa, em um projeto tão importante para sua carreira, é uma expressão de gratidão e inspiração.

“Eu quis homenagear Joelma e o Pará, por tudo que eles significam na minha vida, na minha vivência e o quanto eles me inspiram a ser artista. Joelma é uma ídola master para mim, é a maior mesmo. Quis trazer uma homenagem bem linda para ela”, declarou a artista.

