Aretuza Lovi posa com filho pede que seguidores não sexualizem: ‘Parem de ser doentes’

No último domingo (08) foi comemorado o Dia dos Pais e, para comemorar, diversos famosos compartilharam fotos com seus filhos ou pais. Uma dessas pessoas foi Bruno Nascimento, conhecido como a drag queen Aretuza Lovi, que posou ao lado de Noah, seu filho de 7 anos.

Aretuza aparece desmontada, de sunga ao lado do filho e correndo na praia. Alguns seguidores comentaram sobre o corpo do artista, que não gostou. “Parem de ser doentes! Tudo vocês sexualizam! Respeitem meu filho, me respeitem!”, pediu Bruno. “Nunca nada pode ser um gesto de amor, sempre tão falando merd*! Tanta coisa para falar, mas não, sempre tudo é sobre sexualizar! Uma foto feliz na praia com uma criança de 7 anos e um monte de gente doente falando cada coisa”, finalizou.

“As pessoas enxergam tudo com maldade! Pelo amor de Deus aonde é que vamos parar? Vocês acompanham a minha vida? Sabem do meu dia a dia com meu filho! NOS RESPEITEM! Vai procurar alguém para fazer feliz, como eu faço para o meu filho!”, completou Bruno.

