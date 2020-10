Arena Pernambuco será palco do duelo entre Brasil e Argentina Estádio, que inicialmente abrigaria a estreia brasileira na competição, se tornará local do tradicional clássico. Partida está marcada para 30 de março de 2021

A CBF já bateu o martelo em relação ao local no qual a Seleção Brasileira receberá a rival Argentina, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. Antes da entrevista coletiva do técnico Tite, foi confirmado que a Arena Pernambuco sediará o confronto, previsto para o dia 30 de março de 2021.

O estádio abrigaria a estreia brasileira nas Eliminatórias, contra a Bolívia, programada originalmente para março. Contudo, em virtude da escalada da pandemia do novo coronavírus, a Arena Pernambuco deu lugar à Neo Química Arena.

O técnico Tite convocou nesta sexta-feira a Seleção para os duelos contra a Venezuela, no Morumbi, e Uruguai, em Montevidéu. Antes do embate em São Lourenço da Mata, a equipe canarinha medirá forças com a Colômbia fora de casa.

