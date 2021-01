Arena MRV poderá ter setor sem cadeiras com a permissão de uma lei O estádio alvinegro poderá ofertar ao seu espectador um setor em que ele poderá assistir ao jogo de pé. Mineirão e Independência já possuem essas áreas

O estádio do Atlético-MG, a Arena MRV, poderá ter um setor sem cadeiras, o que permitirá ao torcedor ver o jogo de pé, como acontece em alguns locais no Brasil, como a Arena do Grêmio. Uma lei sobre os chamados “setores populares” foi promulgada pelo governo do Estado de Minas Gerais e publicada em diário oficial do Estado nesta quinta-feira, 7 de janeiro. Assim, o texto nº 23 .772 permite que sejam criados setores sem assentos numerados, desde que sejam limitados a 20% da capacidade total do estádio.

Com a autorização da lei, a Arena MRV poderá ter um setor mais popular em seus jogos. Todavia, Mineirão e Independência não serão contemplados pela lei, pois estão sob concessão e mesmo possuindo j áreas que podem ficar sem cadeiras, como é previsto pela lei 10 .671, de 2003, os dois estádios não deverão abrir áreas populares.

