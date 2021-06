Areas cultivas com arroz em sistema de rotação com soja no RS crescem 205,8%

São Paulo, 15 – A área cultivada com arroz em sistema de rotação com soja no Rio Grande do Sul cresceu 205,8% na safra 2020/21, informou o Instituto Rio-Grandense do Arroz (Irga), em nota. Segundo o instituto, foram colhidos 370.594 hectares de arroz – ou 39,2% da área total cultivada com o cereal no Estado (945.971 hectares) – dentro do sistema de rotação de cultura com soja.

A adoção da prática nas áreas tradicionalmente utilizadas para o cultivo de arroz permitiu que a soja expandisse em 8,62% a área total semeada nesta safra, informa o Irga.

A produtividade do arroz também cresceu. Nesta safra foi registrada a colheita média de 52,3 sacas por hectare.

Em relação à safra anterior, quando o Estado colheu 31,8 sacas por hectare, o crescimento foi de 65%.

Até então, a maior produtividade era da safra 2016/2017, com 44,3 sacas por hectare.

