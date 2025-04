Área queimada no Brasil cai 70% no 1º trimestre

(ANSA) – BRASÍLIA, 16 APR – A área destruída por queimadas no Brasil registrou uma redução de 70% no primeiro trimestre deste ano, na comparação com o mesmo período de 2024, de acordo com levantamento divulgado nesta quarta-feira (16) pelo Monitor do Fogo do MapBiomas.

A extensão consumida pelas chamas entre janeiro e março foi de 912 mil hectares, segundo dados obtidos a partir de imagens de satélite.

O bioma mais afetado pela devastação foi a Amazônia, com 774 mil hectares, o equivalente a 84% do total nacional. Em relação a 2024, houve uma queda de 72% na superfície destruída pelo fogo na maior floresta tropical do mundo.

“A redução expressiva da área queimada na Amazônia é uma boa notícia. Entretanto é importante entendermos que a estação seca de 2025, que se aproxima, possivelmente será forte, o que pode reverter essa situação de redução”, afirmou Ane Alencar, coordenadora do MapBiomas.

O Cerrado foi o único bioma onde as queimadas aumentaram, com uma alta de 12%, atingindo uma área de 91,7 mil hectares. Os incêndios intencionais provocados por produtores rurais da região são considerados uma “pedra no sapato” na estratégia de combate ao fogo do governo Lula, segundo o relatório. (ANSA).