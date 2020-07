Área plantada de trigo argentino na safra 2020/21 pode cair 1,5%, estima bolsa

São Paulo, 6 – A área plantada com trigo na Argentina na safra 2020/21 deve atingir 6,5 milhões de hectares, projeta a Bolsa de Cereais de Buenos Aires, em relatório semanal. A estimativa representa um corte ante à previsão anterior da bolsa, de plantio de 6,7 milhões de hectares. Se confirmada, a área plantada com o cereal na temporada 2020/21 será 100 mil hectares (1,5%) menor que o semeado no ciclo 2019/20.

“A revisão deve-se à ausência de chuvas que resultaram em déficit hídrico sobre o Oeste e Norte da área agrícola”, justifica a bolsa.

As previsões climáticas apontam para ausência de precipitações nos próximos 15 dias na região produtora.

A semeadura do trigo no país atingiu 79,1% da área estimada até a última quarta-feira (1º de julho), um avanço de 7,8 pontos porcentuais ante a semana anterior e de 5,3 pontos porcentuais em relação à época correspondente do ano passado, informa a bolsa.

“O ritmo do plantio está desacelerando como consequência das várias condições de umidade na área produtiva e na última semana apenas 364 mil hectares foram semeados”, afirma a entidade.

Segundo a bolsa, 16% das lavouras apresentam condição entre regular e ruim, em virtude do déficit hídrico que atinge 64% da área plantada. A entidade também informa que a janela de plantio da cultura no Centro e no Norte da área agrícola está se aproximando do fim.

A Bolsa de Cereais informou também que a colheita de milho da safra 2019/20 no país alcançou 81,7% da área total prevista. O número representa avanço de 3,4 pontos porcentuais na semana e de 32,4 pontos porcentuais em relação à temporada anterior.

“A redução antecipada na umidade dos grãos permite que os trabalho de campo registrem um excelente ritmo”, disse a Bolsa.

Até agora, foram colhidos mais de 42,1 milhões de toneladas, informou a bolsa, mantendo a estimativa de produção total em 50 milhões de toneladas.

