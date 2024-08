Área plantada de soja em MT deve crescer 1,5% na safra 2024/25, diz Imea

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 06/08/2024 - 11:27 Para compartilhar:

São Paulo, 6 – O Instituto Mato-Grossense de Economia Agropecuária (Imea) revisou para cima sua estimativa para a área plantada com soja em Mato Grosso na safra 2024/25, que começará a ser semeada em setembro. A projeção é de 12,66 milhões de hectares, aumento de 0,82% em relação à projeção anterior e 1,47% acima da safra passada.

A revisão se deve à alta dos preços futuros da soja no segundo trimestre, impulsionada principalmente pelo dólar valorizado e pela possibilidade de conversão de pastagens em áreas de cultivo, especialmente no norte do Estado. Apesar do cenário favorável, o Imea ressalta que, em alguns casos, o preço futuro da soja ainda não cobre todos os custos de produção, o que limita investimentos em expansão de área.

Com a área ampliada e a produtividade estimada em 57,97 sacas por hectare, a produção de soja em Mato Grosso na safra 2024/25 deve ser, segundo o Imea, de 44,04 milhões de toneladas, um aumento de 0,82% em relação à estimativa anterior e 12,78% acima da safra passada.

Em relação às exportações, o Imea manteve a estimativa de 26,91 milhões de toneladas na temporada que começou em 1º de julho, um aumento de 7,73% em relação à safra anterior. O consumo interno também deve permanecer estável, em 12,61 milhões de toneladas. As vendas para outros Estados, no entanto, podem aumentar 12,05%, para 4,37 milhões de toneladas, devido à perspectiva de impacto do fenômeno La Niña nas lavouras do Sul do país.

Sobre as exportações em 2023/24, a projeção foi elevada em 7,49%, para 24,98 milhões de toneladas. O consumo interno de soja também se mantém aquecido neste ano, com projeção de esmagamento em 12,33 milhões de toneladas. Já as vendas para outros Estados recuaram 41,01% ante a previsão anterior, para 2,46 milhões de toneladas, devido à maior concorrência pela oleaginosa no Estado e ao cenário favorável para aquisições em algumas regiões do País.

Os estoques finais para a safra 2023/24 foram estimados em 180 mil toneladas. Para a safra 2024/25, os estoques devem ser 340 mil toneladas.

Milho

O Imea reafirmou sua estimativa para a área plantada no Estado com milho segunda safra 2023/24 em 6,94 milhões de hectares. No 11º levantamento, divulgado na segunda-feira, 5, o instituto revisou para cima a produtividade média, em 0,45%, a 114,04 sacas por hectare.

As regiões oeste, médio-norte e noroeste de Mato Grosso apresentam os maiores rendimentos. Com os ajustes, a produção total de milho em Mato Grosso na temporada 2023/24 é estimada em 47,47 milhões de toneladas, aumento de 0,34% em relação à estimativa anterior, mas ainda 9,60% menor que a da safra 2022/23.

O Imea também revisou a estimativa de demanda de milho na safra 2023/24, elevando-a para 48,15 milhões de toneladas, aumento de 0,09% em relação ao projetado no mês passado.

Em nota, o Imea afirmou que “o consumo interno em Mato Grosso foi o principal fator para o ajuste, impulsionado pelo aumento do consumo para ração animal”. Com a demanda mais aquecida, o estoque final projetado para a safra 2023/24 diminuiu para 671,51 mil toneladas de milho, queda de 17,22% em relação à estimativa anterior.