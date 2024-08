Área plantada com arroz no RS deve crescer 5,3% em 2024/25, diz Irga

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 27/08/2024 - 15:52 Para compartilhar:

São Paulo, 27 – O Rio Grande do Sul deverá semear 948.356 hectares com arroz na safra 2024/25, o que corresponde a um aumento de 5,3% em comparação com a temporada anterior 2023/24 (900.203 hectares). Os números são do Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga) e foram divulgados na segunda-feira, 26, durante a 47ª Expointer, no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio (RS).

Segundo o Irga, serão 48.153 hectares a mais, com destaque para as regionais da Planície Costeira Interna, com aumento de 8,2% (+10.907 ha) e Zona Sul, com elevação de 7,5% (+11.668 ha).

A Planície Costeira Externa deve ser a única a registrar redução de área, mas apenas 0,6% menor (-600 ha) em relação à safra anterior. A Campanha terá 785 hectares a mais (+0,6%) em relação ao ano passado. Já na Fronteira Oeste serão 17.640 ha a mais (+6,7%) e a Central, 7.753 ha (+6,5%) de crescimento.

Soja

Em relação ao cultivo de soja na várzea no Rio Grande do Sul, o levantamento do Irga prevê 403.941 hectares na safra 2024/25, uma redução de 4,3% (-18.269 ha) em comparação com a safra passada. As duas únicas regionais a registrarem crescimento serão a Central, com aumento de 110% (+25.714 ha) e a Campanha, com 16,7% (+14.681 ha). A maior redução ocorrerá na Fronteira Oeste, que aponta para menos 40,5% (-20.278 ha).

Safra 2023/24

O Irga apresentou, ainda, os dados finais da safra gaúcha de arroz 2023/24. Foram 900.203 hectares semeados no Estado, com uma produção total de 7.198.527 toneladas. A produtividade média no Estado atingiu 8.387 quilos por hectares. E a área perdida ficou em 46.991 hectares (5,22% da área total).