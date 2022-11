Área de plantio de trigo da Índia aumenta quase 11% na esteira de preços recordes

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 25/11/2022 - 8:06 Compartilhe

NOVA DÉLHI (Reuters) – Agricultores indianos plantaram trigo em 15,3 milhões de hectares desde 1º de outubro, quando a atual temporada de semeadura começou, um aumento de quase 11% em relação ao ano anterior, mostraram dados do governo nesta sexta-feira, à medida que os preços recordes encorajaram o plantio.

Os agricultores também aumentaram a área cultivada com colza, a principal oleaginosa semeada no inverno, para 7,1 milhões de hectares em 25 de novembro, acima dos 6,2 milhões de hectares do ano passado, disse o Ministério da Agricultura e Bem-Estar dos Agricultores em sua atualização semanal de dados de semeadura.

(Por Mayank Bhardwaj)

