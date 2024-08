Área com 1ª safra de milho 2024/25 no PR deve ser a menor da história, diz Deral

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 29/08/2024 - 15:15 Para compartilhar:

São Paulo, 29 – O Paraná, segundo maior produtor de milho do Brasil, deve reduzir a área plantada com o cereal na safra 2024/25 para 267,7 mil hectares, o menor nível já registrado, refletindo uma queda de 9,6% em relação à safra anterior, segundo dados divulgados nesta quinta-feira pelo Departamento de Economia Rural (Deral), da Secretaria de Agricultura do Estado (Seab).

Apesar da diminuição na área cultivada, a produção de milho está projetada em 2,7 milhões de toneladas, um leve aumento em comparação com 2,5 milhões de toneladas colhidas na safra anterior 2023/24. Esse crescimento na produção é atribuído à alta produtividade esperada nas lavouras, com a média estimada em 10.096 kg/ha, uma recuperação significativa em relação aos 8.591 kg/ha obtidos na safra anterior.

O cultivo de milho na primeira safra está cada vez mais concentrado em áreas específicas do Estado, especialmente na região sul, onde cerca de 70% da área já está plantada. O núcleo regional de Ponta Grossa, nos Campos Gerais, permanece como o principal produtor de milho, respondendo por 24,9% da produção estadual.

Segundo o Deral, a redução na área de milho reflete a tendência de migração para a soja, cultura que oferece maior liquidez e potencial de lucratividade. “O milho de verão, uma vez dominante no Paraná, está se tornando uma safra de nicho, com produtores cada vez mais especializados”, diz o departamento.