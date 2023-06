Arctic Monkeys cancela show após problemas de saúde de Alex Turner

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 19/06/2023 - 16:43 Compartilhe

A banda britânica Arctic Monkeys cancelou o show que faria nesta terça-feira, 20, em Dublin, na Irlanda, depois que o vocalista Alex Turner foi diagnosticado com laringite aguda e precisou ficar de repouso por orientações médicas. O anúncio do cancelamento foi divulgado nesta segunda-feira, por meio do Instagram da banda.

“Alex e a banda pedem desculpas pelo enorme desapontamento que isso inevitavelmente causará a todos os seus fãs irlandeses”, diz a nota.

Ainda segundo a publicação, o público que comprou o ingresso será ressarcido: “A Ticketmaster creditará o reembolso total na conta do comprador do ingresso nos próximos seis dias úteis”, finaliza o comunicado.

A Arctic Monkeys está escalada para se apresentar duas vezes no Reino Unido, Polônia e Bélgica até dia 2 de julho. No entanto, a banda ainda não divulgou se o restante da agenda está mantida. A próxima apresentação seria na sexta-feira, 23, no Festival de Glastonbury, em Londres.

Atualmente, o grupo está no meio da turnê de divulgação de seu último álbum, The Car, lançado em outubro de 2022.

