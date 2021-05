Arco Educação tem lucro líquido ajustado de R$ 61 milhões no 1º tri

A Arco Educação, empresa brasileira listada na Nasdaq, registrou lucro líquido ajustado de R$ 61,071 milhões no primeiro trimestre deste ano, alta de 8,7% em relação ao mesmo período de 2020. O grupo apresentou crescimento de 45,6% no Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização), somando R$ 100,16 milhões. No critério ajustado, o Ebitda ficou em R$ 118,385 milhões, avanço de 22,14%.

A receita líquida no trimestre foi de R$ 331,672 milhões, avanço de 26,7% ante o mesmo intervalo de 2020.

Segundo a companhia, as despesas com vendas sem depreciação e amortização aumentaram 35% na comparação anual, impactadas principalmente pelo aumento do quadro de vendas decorrente da reestruturação das equipes comerciais das empresas recém-adquiridas. As despesas gerais e administrativas, excluindo depreciação e amortização tiveram alta de 7%

A Arco apresentou aumento de 56% no volume de contas a receber no primeiro trimestre.

“Como as escolas parceiras enfrentaram desafios devido à pandemia da covid-19, alguns prazos de pagamento foram estendidos para fornecer ajuda financeira às escolas, resultando em um aumento nas contas a receber e afetando temporariamente o capital de giro”, diz a empresa.

De acordo com a companhia, a maioria das contas a receber do ano letivo de 2021 ainda está concentrada em 2021 (principalmente entre o segundo e o quarto trimestres), com apenas 2% caindo para 2022. “Mas reconhecemos que este cenário pode mudar dependendo da evolução da pandemia ao longo do ano”, aponta a Arco.

