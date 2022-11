ArcelorMittal tem queda no lucro líquido a US$ 933 milhões no 3º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 10/11/2022 - 7:24 Compartilhe

A siderúrgica ArcelorMittal registrou lucro líquido de US$ 933 milhões no terceiro trimestre deste ano, uma queda em relação aos US$ 4,62 bilhões de igual período do ano passado. O resultado ficou abaixo da expectativa de US$ 1,35 bilhão de analistas, segundo o consenso fornecido pela própria companhia.

As vendas da empresa sediada em Luxemburgo caíram a US$ 18,98 bilhões, de US$ 20,23 bilhões no terceiro trimestre de 2021.

O lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) recuou a US$ 2,66 bilhões, de US$ 6,06 bilhões anteriormente. Neste caso, porém, o número ficou acima da previsão de US$ 2,34 bilhões dos analistas.

Os resultados foram afetados pela piora nas condições de mercado, marcada por menos embarques e custos mais altos com energia.

A ArcelorMittal disse que houve influência de preços médios mais baixos do aço, menores volumes negociados, sobretudo com a demanda mais fraca na Europa, dos preços da energia e da perspectiva econômica para a indústria no curto prazo, ainda incerta.

Ela informou que adaptou sua capacidade para o quarto trimestre a fim de mitigar os efeitos de um ambiente fraco na demanda e dos custos de energia mais elevados no continente europeu, inclusive com redução de horas trabalhadas entre funcionários.

