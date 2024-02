ArcelorMittal tem prejuízo maior do que o esperado no 4º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/02/2024 - 7:04 Para compartilhar:

A gigante siderúrgica ArcelorMittal informou nesta quinta-feira (8) que teve prejuízo líquido de US$ 2,97 bilhões no quarto trimestre de 2023, invertendo lucro de US$ 261 milhões apurado em igual período de 2022. O resultado foi bem pior do que o esperado em consenso de analistas fornecido pela própria empresa, de perda de US$ 1,645 bilhão. O Ebitda da ArcelorMittal, que tem sede em Luxemburgo, somou US$ 1,266 bilhão no trimestre, valor bem semelhante ao de um ano antes, enquanto a receita diminuiu 12%, a US$ 14,55 bilhões. Fonte: Dow Jones Newswires.

