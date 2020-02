ArcelorMittal tem prejuízo e queda nas vendas no 4º trimestre

A gigante siderúrgica ArcelorMittal informou hoje que teve prejuízo líquido de US$ 1,88 bilhão no quarto trimestre de 2019, revertendo lucro de US$ 1,19 bilhão registrado em igual período do ano anterior.

As vendas da ArcelorMittal, que tem sede em Luxemburgo, somaram US$ 15,51 bilhões entre outubro e dezembro, representando queda de 15,4% em relação às do mesmo intervalo de 2018. O resultado ficou um pouco abaixo da expectativa de analistas, que previam US$ 15,84 bilhões em vendas.

Já o Ebitda da maior siderúrgica do mundo caiu de US$ 1,95 bilhão no quarto trimestre de 2018 para US$ 925 milhões no período equivalente de 2019, mas superou a projeção de analistas, de US$ 865 milhões. Fonte: Dow Jones Newswires.