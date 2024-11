ArcelorMittal tem lucro de US$ 287 milhões, menos que o esperado, no 3º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 07/11/2024 - 7:55 Para compartilhar:

A gigante siderúrgica ArcelorMittal informou nesta quinta-feira, 7, que obteve lucro líquido de US$ 287 milhões no terceiro trimestre de 2024, bem menor do que o ganho de US$ 929 milhões apurado em igual período do ano passado. O resultado ficou abaixo da previsão de analistas, de lucro de US$ 420 milhões, segundo consenso fornecido pela própria empresa.

O Ebitda da ArcelorMittal, que tem sede em Luxemburgo, recuou 26% na mesma comparação, a US$ 1,58 bilhão, mas superou as expectativas, de US$ 1,49 bilhão.

Já as vendas da empresa caíram 8,5%, a US$ 15,2 bilhões. Fonte: Dow Jones Newswires.