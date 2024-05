ArcelorMittal surpreende em lucro, receita e Ebitda no 1º trimestre de 2024

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/05/2024 - 7:27 Para compartilhar:

A gigante da siderurgia ArcelorMittal informou nesta quinta-feira, 2, que obteve lucro líquido de US$ 938 milhões no primeiro trimestre de 2024, menor do que o ganho de US$ 1,096 bilhão registrado em igual período do ano passado. O resultado, porém, ficou acima das expectativas de analistas consultados pela FactSet, de lucro de US$ 733 milhões.

O Ebitda da ArcelorMittal, que tem sede em Luxemburgo, caiu de US$ 2,14 bilhões, no primeiro trimestre de 2023, para US$ 1,96 bilhão, nos três primeiros meses deste ano. Na mesma comparação, a receita recuou de US$ 18,50 bilhões para US$ 16,28 bilhões.

Os resultados do Ebitda e da receita também superaram as expectativas de analistas da Factset, que eram de US$ 1,64 bilhão e US$ 15,34 bilhões, respectivamente.

Foi o primeiro balanço publicado pela ArcelorMittal após a assinatura do acordo para a compra da participação da Apollo Global Management na Vallourec, fabricante francesa de tubos de aço, em março.