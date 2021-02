ArcelorMittal lucra US$ 1,2 bilhão no 4º trimestre e Ebitda vem acima do esperado

A gigante siderúrgica ArcelorMittal informou nesta quinta-feira que teve lucro líquido de US$ 1,21 bilhão no quarto trimestre de 2020, revertendo prejuízo de US$ 1,88 bilhão apurado em igual período do ano anterior. As vendas da ArcelorMittal, que tem sede em Luxemburgo, caíram de US$ 15,51 bilhões no quarto trimestre de 2019 para US$ 14,18 bilhões nos três meses até dezembro, em meio ao impacto da pandemia do coronavírus na demanda por aço. Já o Ebitda (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da maior siderúrgica do mundo somou US$ 1,73 bilhão no trimestre, ante US$ 925 milhões um ano antes. O resultado superou a previsão de analistas fornecida pela própria empresa, de US$ 1,47 bilhão. Fonte: Dow Jones Newswires.

