ArcelorMittal lucra menos do que o esperado no 4º tri, mas receita surpreende

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 09/02/2023 - 7:15 Compartilhe

A siderúrgica ArcelorMittal informou nesta quinta-feira (9) que teve lucro líquido de US$ 261 milhões no quarto trimestre de 2022, que representa apenas uma fração do ganho de US$ 4,04 bilhões apurado em igual período do ano anterior. Já as vendas da ArcelorMittal, que tem sede em Luxemburgo, tiveram queda anual de 19% entre outubro e dezembro, a US$ 16,89 bilhões.





O Ebitda (lucros antes de juros, impostos, depreciação e amortização) da maior siderúrgica do mundo, por sua vez, somou US$ 1,26 bilhão no quarto trimestre, ante US$ 5,05 bilhões um ano antes. O lucro trimestral da ArcelorMittal veio abaixo da expectativa de analistas, que previam ganho de US$ 358 milhões, mas a receita ficou acima do esperado e o Ebitda veio em linha com o consenso. Fonte: Dow Jones Newswires.

Siga a Istoé no Google News e receba alertas sobre as principais notícias