ArcelorMittal fechará unidade da África do Sul no 1º trimestre

A ArcelorMittal da África do Sul deve encerrar seus negócios de produtos de aço longo, afetando cerca de 3.500 empregos, depois que as condições econômicas fracas, os altos custos e as importações de aço da China pesaram sobre a empresa.

A unidade sul-africana da ArcelorMittal disse que a produção de aço deve cessar no final de janeiro e que seus processos de produção restantes serão encerrados no primeiro trimestre do ano.

“O persistente excesso de capacidade nos mercados globais e locais e os preços internacionais do aço insustentavelmente baixos exacerbaram ainda mais as dificuldades estruturais do negócio”, acrescentou a empresa.

A receita da ArcelorMittal da África do Sul para 2024 deve cair mais de 5% em comparação com 2023 e a empresa prevê uma queda significativa nos lucros.