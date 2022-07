ArcelorMittal fecha acordo com Vale e sócios para compra de CSP por US$2,2 bi

SÃO PAULO (Reuters) – A Vale informou nesta quinta-feira que assinou, em conjunto com seus sócios Posco Holding Inc. e Dongkuk Steel Mill, um acordo vinculante com a ArcelorMittal para a venda de suas participações na Companhia Siderúrgica do Pecém (CSP).







O negócio tem um enteprise value de cerca de 2,2 bilhões de dólares, que será utilizado para o pagamento antecipado do saldo da dívida líquida de aproximadamente 2,3 bilhões de dólares, disse a Vale em comunicado.

Localizada no Ceará e fundada em 2008, a CSP é uma joint venture entre Vale (50%), Dongkuk (30%) e Posco (20%) e tem capacidade instalada de 3 milhões de toneladas de placas de aço por ano.

A conclusão da operação entre as empresas está sujeita às aprovações corporativas e regulatórias usuais.

“Esta transação reforça a estratégia da Vale de simplificação de portfólio, com foco nos principais negócios e oportunidades de crescimento, pautados pela alocação de capital disciplinada”, acrescentou a companhia.

(Por Letícia Fucuchima)