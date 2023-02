ArcelorMittal espera elevar vendas de aço em 5% em 2023

Reutersi Reuters - https://istoe.com.br/author/reuters/ 09/02/2023 - 12:08 Compartilhe





BRUXELAS (Reuters) – A ArcelorMittal, o segundo maior grupo siderúrgico do mundo, disse nesta quinta-feira que espera que suas vendas de aço cresçam cerca de 5% este ano, após divulgar resultado de quarto trimestre em linha com o esperado pelo mercado.

A empresa disse que a geração de caixa medida pelo lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda) no quarto trimestre foi de 1,26 bilhão de dólares, abaixo dos 5,05 bilhões do ano anterior, mas em linha com a previsão média de analistas compilada pela própria companhia.

A ArcelorMittal disse que a demanda mundial por aço, excluindo a China, deve se recuperar de 2% a 3% este ano, após a desaceleração econômica global no ano passado, que reduziu as vendas da companhia em 11%.





“As evidências sugerem que a redução de estoques dos clientes que vimos no segundo semestre de 2022 atingiu o pico, fornecendo suporte ao consumo aparente de aço e aos preços de aço”, disse o presidente-executivo, Aditya Mittal.

A ArcelorMittal disse que espera ter um fluxo de caixa livre positivo em 2023, com investimentos de entre 4,5 bilhões e 5 bilhões de dólares.

A empresa reportou lucro líquido de 0,30 dólar por ação nos últimos três meses de 2022, abaixo do 0,38 dólar que os analistas esperavam em média.





