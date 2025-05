ArcelorMittal Brasil registra crescimento na produção e nas vendas de aço em 2024

Divulgado na semana passada, o desempenho da ArcelorMittal Brasil em 2024 revela crescimento expressivo na produção e no volume de vendas, mesmo diante de um cenário global desafiador. A empresa produziu 15,3 milhões de toneladas de aço, um aumento de 3,8% em relação ao ano anterior. Já o volume de vendas atingiu 15,1 milhões de toneladas, crescimento de 5,2% sobre 2023, com 55,5% destinadas ao mercado interno e 44,5% para exportação.

Apesar do avanço operacional, os resultados financeiros refletiram desafios específicos, como o impacto da desvalorização cambial nos resultados da Acindar, controlada da companhia na Argentina, e o aumento das despesas financeiras relacionadas a operações com a controladora. A receita líquida da empresa somou R$ 66,6 bilhões, uma redução de 4,7% na comparação com 2023. O lucro líquido totalizou R$ 2,3 bilhões, queda de 39,7%, enquanto o Ebitda registrou R$ 9,1 bilhões, recuo de 2%, mantendo margem de 14%, levemente superior aos 13% do ano anterior.

Um dos pontos de atenção para o setor segue sendo o avanço das importações de aço no país, que chegaram a 5,9 milhões de toneladas em 2024, representando 18,5% do consumo aparente nacional — fator que também pressiona a indústria nacional.

Por outro lado, a ArcelorMittal seguiu firme em sua estratégia de expansão e sustentabilidade. Foram investidos R$ 2,2 bilhões na ampliação da Unidade Vega (SC), que elevou sua capacidade de aços laminados a frio de 1,6 milhão para 2,2 milhões de toneladas anuais. Também foram anunciados investimentos de R$ 144 milhões em uma nova linha de trefilação em Sabará (MG), voltada à indústria automotiva, além de projetos em andamento em Barra Mansa (RJ) e Itatiaiuçu (MG), somando R$ 4,1 bilhões.

No campo da energia renovável, a empresa avança com a construção de usinas solares em Minas Gerais e na Bahia, em parceria com a Casa dos Ventos e a Atlas Renewable Energy, com investimentos de R$ 1,6 bilhão. A essas iniciativas somam-se os R$ 4,2 bilhões aplicados no parque eólico na Bahia, totalizando R$ 5,8 bilhões destinados a fontes renováveis, com meta de zerar emissões líquidas de CO₂ até 2050.

Segundo Jorge Oliveira, presidente da ArcelorMittal Brasil e CEO da ArcelorMittal Aços Planos LATAM, “os resultados de produção alcançados são fruto da dedicação e competência dos nossos empregados, que trabalham alinhados ao nosso propósito e colocam o cliente no centro das decisões, atuando com foco contínuo em inovação e excelência operacional”.