Arboleda, zagueiro do São Paulo, mostra empenho em recuperação de lesão Zagueiro se recupera de uma cirurgia no tornozelo com atividades no CT da Barra Funda e em casa. Porém, ainda não há prazo de retorno







Arboleda segue evoluindo no tratamento da sua lesão no tornozelo esquerdo. Em junho, o zagueiro passou por uma cirurgia após uma ruptura de ligamentos e uma fratura – que sofreu durante o clássico do São Paulo contra o Palmeiras, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil.

De acordo com apurações do LANCE!, o jogador mostrou uma melhora nítida e segue com foco nos tratamentos – tanto no CT da Barra Funda, como em casa.

Ainda segundo as informações levantadas pelo L!, o atleta trabalha em casa com atividades feitas na piscina e se mostra empenhado, porém, ainda não há nenhuma previsão de retorno aos gramados.

A expectativa era que sua volta acontecesse antes da Copa do Mundo, para poder disputar pela seleção do Equador. Alguns registros desses treinamentos em sua residência foram registrados em suas redes sociais.

A sua melhora tem soado de forma positiva, muito por conta da dedicação do defensor. Arboleda também tem passado por atividades de fortalecimento, focadas no tratamento da lesão.

O equatoriano era uma das principais peças no setor defensivo de Rogério Ceni, praticamente como um titular absoluto no trio de zaga comumente adotado pelo treinador. Nesta temporada, disputou 24 partidas, com quatro gols marcados.

