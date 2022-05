Arboleda valoriza virada do São Paulo no Morumbi e festeja boa fase ofensiva

Destaque na virada com contornos dramáticos no Morumbi nos 2 a 1 do São Paulo, sobre o Cuiabá, neste domingo, pelo Brasileirão, o zagueiro Arboleda foi um dos protagonistas em campo. Após falhar juntamente com Leo no lance que originou o gol dos visitantes, o equatoriano se recuperou e foi uma das principais opções ofensivas no jogo aéreo.





“Fico feliz quando faço gols e a bola está me procurando. Importante foi conseguir a vitória dentro de casa para seguir bem no Campeonato Brasileiro”, disse o defensor.

Na partida, Arboleda não foi fundamental somente no desarme. Deu muita dor de cabeça aos jogadores do Cuiabá nas jogadas de bola parada. No primeiro tempo, acertou uma bola na trave em cabeçada e obrigou Walter a outra difícil defesa. Na etapa complementar, teve mais uma oportunidade, mas errou o alvo.

A boa fase do zagueiro equatoriano coincide com a recuperação são-paulina na competição. O triunfo levou o time do técnico Rogério Ceni aos 11 pontos. Dos últimos três duelos no Nacional, a equipe do Morumbi obteve duas vitórias e um empate.

No jogo do meio de semana, ele também já havia se destacado na classificação do São Paulo às oitavas da Copa do Brasil, ao balançar a rede nos 2 a 0 sobre o Juventude, em Barueri.