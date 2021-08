Arboleda tem nova lesão na coxa e aumenta desfalques do São Paulo Zagueiro ficou de fora da partida contra o Sport por problema médico. Equatoriano já havia sentido problema na região nas últimas semanas

O São Paulo teve mais uma lesão no elenco antes da vitória sobre o Sport por 1 a 0, na Ilha do Retiro. O zagueiro Arboleda não foi relacionado para a partida devido a uma lesão na coxa direita. Ele deve ser reavaliado nesta segunda-feira para saber a gravidade do problema.

Vale ressaltar que o defensor foi desfalque em três partidas do São Paulo na temporada por conta de uma lesão no mesmo local. O jogador ficou fora diante de Palmeiras, Vasco e Athletico-PR, antes de retornar contra o Alviverde na Libertadores, onde ele jogou as duas partidas.

Após sair da competição continental, o Tricolor contou com o zagueiro nos treinos e sua presença na partida em Recife era dada como certa. No entanto, ele ficou fora do jogo. Bruno Alves foi escalado em seu lugar e formou a defesa com Miranda.

Arboleda se junta aos também lesionados Welington (pequena lesão na coxa esquerda), William (artroscopia no joelho direito) e Marquinhos (estiramento na coxa esquerda).

