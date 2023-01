Edição Da Semana

Parceria Lance & IstoÉi Parceria Lance & IstoÉ - https://istoe.com.br/autor/parceria-lance-istoe/ 16/01/2023 - 1:08 Compartilhe





Finalmente de volta aos gramados, Arboleda comemorou seu retorno com a camisa do São Paulo após enfrentar uma séria lesão no tornozelo na última temporada.

Na zaga junto ao seu companheiro Ferraresi, afirmou que se sentiu ‘100%’ e que fez seu trabalho ‘da melhor maneira’. O equatoriano atuou a partida inteira sem complicações físicas.

– Estou muito feliz pela volta, fiquei muito tempo fora. Hoje me senti 100%. Estava um pouco nervoso no começo do jogo, mas depois passou. Fiz meu trabalho e da melhor maneira. O que mais me motivou para voltar foi minha família, meus companheiros e o pessoal do São Paulo – disse.

Para o setor defensivo do Tricolor paulista, além de Arboleda e Ferraresi, Rogério Ceni também conta com Diego Costa (que segue em tratamento após uma cirurgia no joelho), Beraldo e o recém-chegado Alan Franco.

De acordo com as palavras do defensor, a disputa por titularidade na zaga é uma ‘competição sadia’ e quem decide quem jogará é o treinador Rogério Ceni. Arboleda ainda complementou alegando que a defesa tricolor está ‘forte’.

– Os jogadores que o São Paulo tem para a zaga hoje são muito bons. Acho que é uma competição sadia. Quem vai decidir quem joga ou não é o Rogério. Eu sempre estou pronto para o São Paulo. São bons zagueiros. Nossa linha defensiva está muito forte – disse.





Na estreia contra o Ituano, o São Paulo deixou o gramado do Morumbi sob vaias da torcida, que desaprovou o resultado. O equatoriano destacou que entende a frustração dos torcedores, mas garantiu que o Tricolor ‘terá um bom ano’.

– A gente entende a frustração do torcedor hoje. Lamentavelmente não conseguimos os três pontos. Queríamos. Jogamos bem, fizemos um bom trabalho. Entendo a frustração, mas o São Paulo tem um bom grupo. Se Deus Quiser, o São Paulo vai dar muito o que falar nesse ano – concluiu.

Arboleda e Ferraresi jogaram juntos pela primeira vez (Foto: Rubens Chiri / saopaulofc.net)

