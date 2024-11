Arboleda e Wellington Rato treinam com bola e devem ser novidade no São Paulo

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 21/11/2024 - 20:16 Para compartilhar:

O zagueiro Arboleda e o meio-campista Wellington Rato foram as novidades no treino do São Paulo desta quinta-feira. A dupla treinou com bola e pode reforçar o time no compromisso do final de semana pelo Campeonato Brasileiro.

Liberados pelo departamento médico, eles participaram de uma atividade com posse de bola e depois fizeram uma atividade em campo reduzido. O treinador Luis Zubeldía separou dois times com nove jogadores e comandou a movimentação.

O defensor equatoriano se recuperou de um trauma na perna direita enquanto Wellington Rato teve um edema na panturrilha direita. Por conta disso, eles ficaram de fora do jogo contra o Red Bull Bragantino que terminou empatado em 1 a 1.

Para o compromisso deste sábado, diante do Atlético-MG, no Morumbis, o treinador pode ter mais um atleta à disposição. O paraguaio Bobadilla retornou das Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Ferraresi, que estava a serviço da seleção da Venezuela, também se reapresentou, mas fez trabalho interno no CT da Barra Funda.

Com 58 pontos, o São Paulo ocupa a sexta posição na classificação e tenta ultrapassar o Internacional, quinto colocado, que tem um ponto a mais. O treinador trabalha para atingir a maior pontuação possível nos jogos que restam para tentar buscar uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores do ano que vem.