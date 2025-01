Arboleda e Rafael voltam mais cedo dos EUA e São Paulo terá reforços na estreia do Paulistão

O São Paulo continua nos Estados Unidos cumprindo a programação traçada para a sua pré-temporada, mas a comissão técnica já está de olho na disputa do Campeonato Paulista. Prova disso é que parte da delegação já retorna ao Brasil neste sábado para o jogo de estreia diante do Botafogo-SP na segunda, em Ribeirão Preto. Nesta relação, o zagueiro Arboleda e o goleiro Rafael surgem como os principais “reforços” para este confronto.

Na lista elaborada pelo técnico argentino Luís Zubeldía para retornar a São Paulo estão ainda os defensores Ferraresi, Sabino e Moreira, os volantes Bobadilla e Santi, o meia Rodriguinho e os atacantes Henrique e William.

No Grupo C da competição, o São Paulo tem a companhia de Noroeste, Água Santa e Novorizontino. Após a realização da primeira rodada, apenas a equipe de Bauru pontuou no torneio (venceu seu compromisso diante do Velo Clube). Já Novorizontino e Mirassol perderam em suas respectivas estreias.

O restante do elenco vai continuar treinando em Orlando já que, no domingo, o time paulista enfrenta o Flamengo pela última partida da FC Series. O encontro está programado para as 17h (horário de Brasília). Antes, também pelo torneio, os são-paulinos ficaram no empate de 1 a 1 com o Cruzeiro no meio de semana.

Nesta divisão de grupos em meio à pré-temporada e o início do Campeonato Paulista, a comissão técnica trabalha em duas frentes. O treinador Luís Zubeldía continua nos Estados Unidos enquanto o auxiliar Maxi Cuberas comanda a equipe que vai encarar o Botafogo.