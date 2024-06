Arboleda e Luciano treinam pelo 2° dia seguido e vão reforçar São Paulo contra o Criciúma

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 25/06/2024 - 20:04 Para compartilhar:

Na busca de reverter o momento instável do São Paulo, o técnico Luís Zubeldía deu prosseguimento à preparação para enfrentar o Criciúma, pelo Campeonato Brasileiro, às 20h de quinta-feira, no MorumBIS, com atividades físicas, técnicas e táticas na manhã desta terça-feira, no CT da Barra Funda. Luciano e Arboleda, ausentes do jogo contra o Vasco, participaram. A equipe não vence há quatro partidas, acumulando dois empates e duas derrotas consecutivas

A primeira etapa dos trabalhos foi na parte interna durante o período da manhã, com a exibição de um vídeo com orientações para os atletas.

Mais tarde, o treinamento começou sob o comando da preparação física, que comandou trabalhos de mobilidade e deslocamento seguidos de um circuito de força e ativação.

Na sequência, o treinador argentino e seus auxiliares separaram duas equipes de 11 jogadores e comandaram um trabalho tático utilizando todo o gramado. Zubeldía aproveitou a atividade para dar orientações táticas e fazer ajustes na equipe de olho na partida contra o Criciúma.

Arboleda e Luciano, que não enfrentaram o Vasco devido ao risco aumentado de lesão, mais uma vez participaram do treino com os demais companheiros, assim como Alisson, que volta de suspensão.

O elenco são-paulino faz mais um treinamento nesta quarta-feira, encerrando os preparativos para receber o Criciúma.