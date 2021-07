Arboleda confia em recuperação do São Paulo: ‘Vamos dar a volta por cima Zagueiro equatoriano voltou aos treinamentos na última segunda-feira após participar da Copa América. Camisa quatro pediu paciência à torcida e deu a receita para recuperação

O zagueiro Arboleda foi novidade na reapresentação do São Paulo na última segunda-feira, no CT da Barra Funda. Voltando da participação na Copa América, onde defendeu a seleção do Equador, o defensor está à disposição para enfrentar o Internacional, nesta quarta-feira (07), às 21h30, no Beira-Rio, pelo Brasileirão.

O camisa quatro aproveitou para falar sobre o momento do time em entrevista à ‘SPFCTV’. Segundo ele, o Tricolor tem tudo para sair dessa situação incômoda na tabela do Brasileiro e pediu calma para a torcida.

– Peço para o torcedor ter calma, a gente não começou bem o Brasileirão, mas virão coisas boas. Já estão voltando vários companheiros, que para o treinador é muito bom. A gente vai se dedicar muito, vai se doar a cada jogo para conseguir os três pontos e seguir – afirmou.

O treinamento também contou com a volta de Crespo, que estava afastado devido a Covid-19. Arboleda falou sobre o reencontro com o treinador.

– A conversa que a gente teve hoje com o treinador foi boa. A gente sabe que o Brasileirão não é fácil, mas a gente sabe que não merecemos estar nessa posição pelo elenco que a gente tem, com a estrutura que o São Paulo nos dá – finalizou Arboleda.

O São Paulo é o 17º colocado do Campeonato Brasileiro, com apenas cinco pontos conquistados. Em nove jogos, foram cinco empates e quatro derrotas.

