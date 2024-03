Árbitros da CBF farão pré-temporada antes do início do Campeonato Brasileiro

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 28/03/2024 - 18:48 Para compartilhar:

Buscando minimizar as reclamações contra a arbitragem, tema constante no último Campeonato Brasileiro, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) vai realizar uma pré-temporada a partir de segunda-feira, no Rio de Janeiro.

No total, 108 árbitros estarão presentes nos treinamentos. Eles serão divididos em duas turmas. A primeira fará as atividades entre os dias 01 e 05 de abril, enquanto a segunda, entre 8 e 12 de abril. Ou seja, as atividades serão encerradas um dia antes do início do Campeonato Brasileiro.

A CBF dará aulas teóricas e práticas para todos os árbitros confirmados no evento. A Comissão promoverá também palestras sobre manipulação de resultados e primeiros socorros para reforçar a importância dos temas. O treinamento acontecerá no Clube da Aeronáutica (CAER), no Centro de Excelência da Arbitragem Brasileira (CEAB) e em um hotel na Barra da Tijuca, próximo à sede da entidade.

Os principais árbitros do País estarão presentes no treinamento, dentre eles, Wilton Pereira Sampaio, Luiz Flávio de Oliveira, Anderson Daronco, Edina Alves Batista, e muitos outros.

A CBF deve divulgar ainda nos próximos dias a tabela detalhada do Campeonato Brasileiro. A expectativa é que o atual campeão, o Palmeiras, faça a partida de abertura do torneio.

Confira a lista dos árbitros que participarão de primeiro grupo do treinamento:

ALAGOAS

José Ricardo Laranjeira

Marcio Oliveira

BAHIA

Alessandro Rocha

CEARÁ

Magno Cordeiro

Marcelo de Lima

DISTRITO FEDERAL

Sávio Sampaio

Lehi Silva





ESPÍRITO SANTO

Arthur Rabelo

Diorgenes Padovani

GOIÁS

Arthur Morais

Elmo Cunha

Fabrício Vilarinho

MATO GROSSO

Fernanda Kruger

MATO GROSSO DO SUL

Paulo Salmazio

MINAS GERAIS





Felipe Lima

Felipe Alan

Marco Fazekas

Michel Patrick

Vinicius Amaral

PARAÍBA

Afro Rocha

PERNAMBUCO

Gilberto Castro

Paulo Belence

PARANÁ

Adriano Milczvski

Kleber Ariel

Lucas Torezin

Victor Imazu

RIO DE JANEIRO

Alex Stefano

Carlos Braga

Luiz Regazone

Paulo Renato

Philip Bennett

Thiago Farinha

Yuri Ellino

RIO GRANDE DO NORTE

Caio Max

RIO GRANDE DO SUL

Lucas Horn

Maíra Mastella

Maurício Penna

Michel Stanislau

Jonathan Pinheiro

SANTA CATARINA

Alex dos Santos

Bráulio Machado

Gustavo Bauermann

Thiago Labbes

SÃO PAULO

Daiane Muniz

Daniel Marques

João Gobi

Luis Flavio

Luiz Andrini

Matheus Candançan

Marcelo Van Gasse

Marcio Gois

Thiago Peixoto

SERGIPE

Thayslane Costa

TOCANTINS

Alisson Furtado

