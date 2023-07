Árbitro viajou por quase 72h para apitar jogo da Série D

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 20/07/2023 - 17:37 Compartilhe

Já imaginou realizar uma viagem de quase 72h para comparecer a um compromisso de 90 minutos? O árbitro Halbert Luís Moraes Baia, de Manaus (AM), foi escalado para apitar o jogo entre Concórdia (SC) e Caxias (RS), que ocorreu no último domingo, pela Série D do Campeonato Brasileiro. Considerando o percurso de ida e volta, ele viajou cerca de 7.130 km, praticamente a mesma distância que ir e voltar de Guarulhos para Lima, a capital peruana, onde o Corinthians esteve nesta semana.

A viagem foi feita de avião, de carro e até pelo rio. Foi assim que Halbert atravessou o Brasil para apitar um jogo pela Série D. A saga começou na manhã de sábado: o árbitro pegou um avião da capital do Amazonas, Manaus, até Guarulhos, em São Paulo. Quando chegou no aeroporto na cidade paulista, ele esperou por cerca de 3h no aeroporto até embarcar no voo em direção a Navegantes (SC). Ao chegar na cidade do oeste catarinense, às 19h, seguiu viagem de Uber e fez a travessia até Itajaí com ferry-boat, uma balsa que transporta veículos de um lado a outro de um rio na região. Por fim, o árbitro chegou ao hotel por volta das 20h. Mas esse não era o destino final, era apenas uma pausa para descansar.

“Dormi por volta das 23h e às 4h da manhã de domingo, dia do jogo, levantei e fiz todo o preparo para sair às 4h30 do hotel”, contou. A viagem continuou com ajuda de um dos integrantes da equipe de arbitragem que levou Halbert de carro até Concórdia, cidade que recebeu a partida. Já no local do jogo, eles almoçaram e cumpriram os protocolos anteriores ao momento de a bola rolar.

PRIMEIRA LONGA VIAGEM

Após os 90 minutos de partida, que terminou em goleada de 4 a 0 para o Concórdia, Halbert recomeçou a saga de volta para casa. Para o profissional da arbitragem, que se formou em 2015 pela Federação Amazonense de Futebol e faz parte do quadro nacional da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), essa foi a primeira vez que ele se deslocou para uma cidade tão distante de sua base de arbitragem. “Foi uma experiência diferente e bem vivida”, afirmou sobre sua saga.

ITINERÁRIO

Manaus (AM) – Guarulhos (SP): 2.689 km (avião)

Guarulhos (SP) – Navegantes (SC): 438 km (avião)

Navegantes (SC) – Itajaí/Concórdia (SC): 438 km (carro)

Total: 3.565 km

RETORNO PARA MANAUS

Para retornar a cidade, Halbert saiu do litoral catarinense às 18h de segunda-feira, dia 17, e chegou em sua casa às 3h da manhã de terça-feira, dia 18. Segundo ele, o sentimento que ficou foi de missão cumprida, com merecido descanso até a checagem na escala da próxima rodada. O futebol brasileiro disputa as séries A, B, C e D, com jogos espalhados durante a semana, sábados e domingos.

