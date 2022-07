Árbitro que expulsou Roni na Arena da Baixada volta a apitar jogo do Corinthians Vuaden apitou o empate por 1 a 1 entre Athletico-PR e Timão neste Brasileirão

O duelo entre Ceará e Corinthians neste sábado (16), às 21h, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá a arbitragem principal de Leandro Pedro Vuaden. Será a segunda vez na temporada que o gaúcho apita uma partida do clube alvinegro.

A última vez que Vuaden foi o árbitro de uma partida do Timão foi no dia 15 de junho, quando os comandados de Vítor Pereira foram até a Arena da Baixada e empataram por 1 a 1 com o Athletico-PR. De falta, Róger Guedes abriu o placar, e Terans, de pênalti, deixou tudo igual.

A partida ficou marcada por uma uma confusão entre Hugo Moura e Roni. Na metade do segundo tempo, os atletas se envolveram em uma confusão onde ambos trocaram cabeçadas e foram expulsos por Vuaden.

Com o apoio de Vítor Pereira e muita perseverança, o camisa 29 deu a volta por cima, ganhou elogios do treinador e fez boas partidas no momento mais crucial do Timão no ano até o momento.

O retrospecto do Corinthians com o árbitro de 46 anos é favorável. Vuaden já esteve no apito em 23 vitórias corintianas, 16 empates e 12 derrotas do Time do Povo.

No confronto entre Vozão e Timão, o árbitro gaúcho será auxiliado por Rafael da Silva Alves e Tiago Augusto Kappes Diel, ambos da federação gaúcha. O potiguar Pablo Ramon Goncalves Pinheiro será o árbitro de vídeo.

O Corinthians é o vice-líder do Brasileirão, com 29 pontos em jogos 16. Já o Ceará ocupa a primeira posição dentro da zona do rebaixamento, com 18 pontos.

